Кудрин предложил безбедно жить пять-шесть лет, продавая госимущество

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил безбедно жить пять-шесть лет, при этом не повышая налогов. В нынешней ситуации это возможно, по его мнению, при проведении масштабной приватизационной кампании. Об этом он заявил во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС.

"У нас настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200-300 млрд руб. в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5-6 лет. Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать", - заявил аудитор.

Стоит отметить, что недавно ведомство Кудрина провело аудит госпредприятий и пришло к неутешительным выводам: казенные предприятия неэффективны, не приносят прибыли, кое-как отчитываются и вообще являются черной дырой.