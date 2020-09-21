21 Сентября 2020
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Алексей Кудрин играет на барабанах (2018) | Фото: facebook.com/yaprofessional

Кудрин предложил безбедно жить пять-шесть лет, продавая госимущество

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил безбедно жить пять-шесть лет, при этом не повышая налогов. В нынешней ситуации это возможно, по его мнению, при проведении масштабной приватизационной кампании. Об этом он заявил во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС.

"У нас настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200-300 млрд руб. в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5-6 лет. Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать", - заявил аудитор.

Стоит отметить, что недавно ведомство Кудрина провело аудит госпредприятий и пришло к неутешительным выводам: казенные предприятия неэффективны, не приносят прибыли, кое-как отчитываются и вообще являются черной дырой.

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Кудрин предложил безбедно жить пять-шесть лет, продавая госимущество

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Теги: алексей кудрин, приватизация, налоги, госимущество



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