21 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
ресторан стол ужин (2007) | Фото: Накануне.ru

В Свердловской области создается "гастрономическая карта" региона

Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области завершила прием заявок на участие в крупнейшем гастрономическом конкурсе "Вкус Большого Урала".

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, 16 шеф-поваров из Екатеринбурга, Невьянска и Сысерти представляют небольшие кафе, бистро и рестораны престижных отелей. Лучшие заведения будут нанесены на "гастрономическую карту" региона.

"О необходимости продвижения бренда "Уральская кухня" ранее заявлял губернатор Евгений Куйвашев. Последние несколько лет Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области совместно с краеведами, антропологами, историками, гастрономическими экспертами, шеф-поварами и рестораторами кропотливо собирает и проверяет информацию об аутентичности уральских продуктов, вкусов и блюд. Итогом этой работы станет "Уральская гастрономическая карта", благодаря которой жители и гости нашего региона быстро найдут, где можно попробовать уральские специалитеты", - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Виктория Казакова, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области(2017)|Фото: Накануне.RU

12 членов жюри будут оценивать блюда в трех номинациях: "Вкус Большого Урала" – блюда уральской кухни, "Корзина уральского продукта" – продукты питания от производителей и поставщиков-агрегаторов, а также "Уральский завтрак" – меню для организованных групп гостей.

"Среди задач, которые стоят перед состязанием – формировать новую гастрономическую культуру Урала, создать союз между местными производителями и потребителями, популяризировать местную кухню. Для шеф-поваров это не только прекрасная возможность продемонстрировать мастерство и познакомить профессионалов туриндустрии с заведениями, которые они представляют, но также получить почетный статус "Посол Уральской кухни", - заявила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

(2005)|Фото: Накануне.ru

Итоги конкурса будут озвучены 25 сентября на площадке VIII международного туристского форума "Большой Урал".

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В Свердловской области создается "гастрономическая карта" региона

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Теги: Уральская гастрономическая карта, конкурс, кафе



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