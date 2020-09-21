Тюменцы, пострадавшие при обрушении кранов на стройке, идут на поправку

Водители башенных кранов, пострадавшие при падении тяжелой техники на стройплощадке в Тюмени, идут на поправку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. По их данным, один из крановщиков уже выписан из ОКБ №2, куда был госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Сейчас он находится дома на амбулаторном лечении среди родных и близких.

Второй пациент с травмой внутренних органов продолжает находиться в медучреждении под наблюдением специалистов. Ему все еще оказывается необходимая медицинская помощь, в том числе и хирургическая. Напомним, что по приезду в больницу, мужчина сразу был направлен в операционную, после чего его перевели в профильное отделение.

Инцидент произошел 2 сентября во время строительных работ при возведении жилых домов Тюмени. Скорая помощь прибыла на место происшествия спустя девять минут после вызова. Также на стройплощадку прибыли спасатели МЧС. Спустя некоторое время после доставки пациентов в медучреждение, их состояние стабилизировалось.

Виновнику падения башенных кранов грозит до трех лет колонии.