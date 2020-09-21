Суд приостановил строительство второй ветки Казанского метро

В Казани суд по ходатайству Ростехнадзора приостановил на 60 суток строительство первого участка второй линии метрополитена (от станции "Фучика" до станции "Сахарова".

Этому предшествовала проверка приволжского управления Ростехнадзора. Чиновники выяснили, что "на объекте продолжаются строительно-монтажные работы без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, а также без утвержденной техническим заказчиком ГКУ "ГИСУ" проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы".

В ведомстве отметили, что ранее уже проводили проверки на этом объекте и выявляли нарушения, составлялись протоколы об административных правонарушениях.