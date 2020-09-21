В Перми активисту, возражающему против строительства еврейского центра, отказали в шествии мимо места стройки

В Перми активист Роман Юшков едва не попал под санкции после того, как не получилось согласовать шествие мимо участка, выделенного для строительства еврейского центра, и митинг, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы планировали демонстрацию по улице Локомотивная. Мимо участка, где будет построен еврейский центр. А после – митинг у ДК Железнодорожников. Я подал заявку на согласование. Но администрация города категорически "зарубила". Я не самоубийца – штрафы за несанкционированное мероприятие сейчас серьёзные. В итоге мы со сторонниками отказались от этой идеи. В моих постах в соцсетях на эту тему и близко не было о том, чтобы, несмотря на отказ, надо всё равно выходить. Но в мэрии решили перестраховаться, и, видимо, решили, что я всё равно готовлю что-то", - сказал агентству Юшков.

Как сообщало Накануне.RU, пермские хасиды пытаются построить синагогу на протяжении нескольких лет. Во времена экс-губернатора Басаргина, "Хабад Любавич" едва не получила под проект участок на Разгуляе, в зоне деловой застройки. После протестов проект перенесли в Дзержинский район. Против строительства центра выступили местные жители. Проект предусматривает возведение на участке в 0,64 га 3-4-этажного здания общей площадью в 4,5 тыс. "квадратов". Публичные слушания должны были состояться в феврале, однако их отменили. 12 августа 2019 г. они все-таки состоялись.