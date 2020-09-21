21 Сентября 2020
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Футболисты ФК &quot;Ротор&quot; (2020) | Фото: ФК &quot;Ротор&quot;

"Ротор" пропустит третий матч к ряду из-за вспышки коронавируса в клубе

Волгоградский футбольный клуб "Ротор" пропустит третий матч к ряду из-за вспышки коронавируса в клубе.

В пресс-службе клуба сегодня сообщили, что встреча Бетсити Кубка России против ставропольского "Динамо", намеченная на 23 сентября, не состоится. Напомним, что ранее в стане волгоградского клуба было выявлено более 10 заражённых COVID-19.

До этого "Ротор" пропустил игру с "Краснодаром" в рамках Российской Премьер-лиги, за что ему присудили техническое поражение, а также не сыграл с "Ростовом".

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"Ротор" пропустит третий матч к ряду из-за вспышки коронавируса в клубе

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Теги: Ротор, коронавирус, матчи



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