"Ротор" пропустит третий матч к ряду из-за вспышки коронавируса в клубе

Волгоградский футбольный клуб "Ротор" пропустит третий матч к ряду из-за вспышки коронавируса в клубе.

В пресс-службе клуба сегодня сообщили, что встреча Бетсити Кубка России против ставропольского "Динамо", намеченная на 23 сентября, не состоится. Напомним, что ранее в стане волгоградского клуба было выявлено более 10 заражённых COVID-19.

Матч Бетсити Кубка России против «Динамо» (Ставрополь) не состоится



Сине-голубые пропустят первую встречу элитного раунда турнира.



В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала команды, участие в матче против ставропольского «Динамо» невозможно. pic.twitter.com/QXmCnnF21k — CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 21, 2020

До этого "Ротор" пропустил игру с "Краснодаром" в рамках Российской Премьер-лиги, за что ему присудили техническое поражение, а также не сыграл с "Ростовом".