21 Сентября 2020
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Асбест, КПРФ, избирательный штаб, выборы, флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

КПРФ в Краснодаре увеличила представительство в городской думе в три раза

Сразу шесть депутатов от КПРФ будут работать в городской думе Краснодара, результат по сравнению с прошлой избирательной кампанией удалось улучшить сразу в три раза. Сегодня краснодарские коммунисты распространили специальное заявление, в котором охарактеризовали прошедшие выборы 11-13 сентября как, цитируем, "одну из самых грязных кампаний за последние десятилетия", передает корреспондент Накануне.RU.

"Партия "Единая Россия" и Центральная избирательная комиссия со всеми своими местными "филиалами" сделали все, чтобы навязать обществу механизм трехдневного голосования и еще больше понизить доверие граждан к институту самих выборов. Тем самым по избирательной системе государства был нанесен сильнейший удар, который только усилил её деградацию", - отмечается в заявлении.

Коммунисты указывают на ряд случившихся на выборах "аномалий". Например, за первые два дня голосования – 11 и 12 сентября – явка составила порядка 8%, а итоговая явка по Краснодарскому краю была зафиксирована на уровне 68,6%. Явка в столице края – Краснодаре – так и не дотянула до 30%.

"Прошедшие выборы по многим районам края были отмечены небывалым количеством нарушений. Это давление на кандидатов от КПРФ, вбросы бюллетеней, массовое "надомное" голосование по спискам от ТОСов и даже агитаторов "Единой России", "карусели", недопуск наблюдателей и членов комиссий от КПРФ на избирательные участки, их изгнание, запугивание и даже избиение!" - утверждается в заявлении представителей КПРФ.

Накануне.RU рассказывало 12 сентября о происходящем на избирательных участках в Краснодарском крае.

По итогам выборов в городской думе Краснодара будет представлено четыре парламентских партии, большинство кресел – 42 – достанется кандидатам от "Единой России". Шесть мест удалось взять КПРФ, по одному мандату взяли представители "Справедливой России" и ЛДПР.

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КПРФ в Краснодаре увеличила представительство в городской думе в три раза

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Теги: Городская дума Краснодара, КПРФ, партии, выборы



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