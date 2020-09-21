21 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
гараж-ракушка (2013) | Фото:

В России более 3,5 млн не оформленных земельных участков и гаражей - Росреестр

Владимир Путин в понедельник, 21 сентября, провел встречу с главой Росреестра Олегом Скуфинским. Президент России попросил рассказать о подготовке гаражной амнистии, назвав ее "экономической темой с ярко выраженной социальной составляющей".

"Еще с советского времени более 3,5 миллиона земельных участков и гаражей остались не оформленными. Это часто приводит к тому, что люди не могут ни продать, ни передать по наследству [земельные участки и гаражи]. Это также тормозит развитие муниципальных образований, потому что права не оформлены, - рассказал Скуфинский. - Мы предлагаем в упрощенном порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи. Мы подготовили соответствующий законопроект, на сегодня он внесен в Правительство, и рассчитываем до конца года этот законопроект принять, чтобы наконец-то эту проблему решить".

Глава ведомства добавил, что проблем возникнуть с законопроектом не должно, проведение амнистии поддерживает и глава правительства Михаил Мишустин.

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В России более 3,5 млн не оформленных земельных участков и гаражей - Росреестр

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Теги: гаражная амнистия, олег скуфинский, росреестр, оформление участков



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