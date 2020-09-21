Глава свердловского минздрава: Мы не оставим больницу в Восточном наедине с проблемами

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов лично посетил поселок Восточный Сосьвинского городского округа. Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, на месте он оценил систему организации медицинской помощи и ход ремонта больницы.

Напомним, в 2017 году здание медучреждения пострадало от урагана и до сих пор здесь не был проведен ремонт, в том числе по причине несостоявшихся конкурсов на проведение строительных работ. Местные жители, как и медицинские работники, были озабочены судьбой больницы.

Как рассказали специалисты медучреждения, на сегодня дополнительно к обследованию кровли, которая пострадала от стихии, проведено техническое обследование стен чердачного помещения. Проект ремонта находится на проверке в финансово-хозяйственном управлении областного минздрава.

"Мы не оставим больницу наедине с проблемами. После подготовки всех необходимых документов будут выделены деньги на ремонт не только кровли, но и чердачного помещения. Кроме того, будет решаться вопрос по привлечению медицинских кадров, чтобы расширить объем оказываемой на месте помощи", - пообещал Андрей Карлов.

На встрече с местными жителями министр еще раз заверил, что вся первичная медико-санитарная помощь в поселке будет сохранена в полном объеме. Сейчас работает станция скорой медицинской помощи, после ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции восстанавливается работа в дневном стационаре. Планируется, что после ремонтов возобновится круглосуточная помощь по терапевтическому профилю.

Напомним, в июне этого года стало известно, что свердловский минздрав не собирается закрывать больницу в Восточном, здание которой признано аварийным.