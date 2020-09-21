21 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Андрей Карлов, рабочий визит в Восточный (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава свердловского минздрава: Мы не оставим больницу в Восточном наедине с проблемами

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов лично посетил поселок Восточный Сосьвинского городского округа. Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, на месте он оценил систему организации медицинской помощи и ход ремонта больницы.

Напомним, в 2017 году здание медучреждения пострадало от урагана и до сих пор здесь не был проведен ремонт, в том числе по причине несостоявшихся конкурсов на проведение строительных работ. Местные жители, как и медицинские работники, были озабочены судьбой больницы.

Как рассказали специалисты медучреждения, на сегодня дополнительно к обследованию кровли, которая пострадала от стихии, проведено техническое обследование стен чердачного помещения. Проект ремонта находится на проверке в финансово-хозяйственном управлении областного минздрава.

Андрей Карлов, рабочий визит в Восточный(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Мы не оставим больницу наедине с проблемами. После подготовки всех необходимых документов будут выделены деньги на ремонт не только кровли, но и чердачного помещения. Кроме того, будет решаться вопрос по привлечению медицинских кадров, чтобы расширить объем оказываемой на месте помощи", - пообещал Андрей Карлов.

На встрече с местными жителями министр еще раз заверил, что вся первичная медико-санитарная помощь в поселке будет сохранена в полном объеме. Сейчас работает станция скорой медицинской помощи, после ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции восстанавливается работа в дневном стационаре. Планируется, что после ремонтов возобновится круглосуточная помощь по терапевтическому профилю.

Напомним, в июне этого года стало известно, что свердловский минздрав не собирается закрывать больницу в Восточном, здание которой признано аварийным.

Андрей Карлов, рабочий визит в Восточный(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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Глава свердловского минздрава: Мы не оставим больницу в Восточном наедине с проблемами

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Теги: Карлов, Восточный, больница, министр



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