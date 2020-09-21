СМИ: Группа Сбербанк готовит ребрендинг

Экосистема Сбербанка отказывается от ассоциации с кредитной организацией. По данным РИА Новости, группа готовит ребрендинг и будет работать под брендом "Сбер".

Новый логотип, как ожидается, будет представлен 24 сентября. На здании штаб-квартиры группы уже убрали старый логотип.

Из названий большинства компаний экосистемы тоже уберут слово "банк", например, лизинговый оператор "Сбербанка" будет называться "СберЛизинг".

Нынешний логотип группы был представлен 10 лет назад.