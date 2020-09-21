СМИ: Группа Сбербанк готовит ребрендинг
Экосистема Сбербанка отказывается от ассоциации с кредитной организацией. По данным РИА Новости, группа готовит ребрендинг и будет работать под брендом "Сбер".
Новый логотип, как ожидается, будет представлен 24 сентября. На здании штаб-квартиры группы уже убрали старый логотип.
Из названий большинства компаний экосистемы тоже уберут слово "банк", например, лизинговый оператор "Сбербанка" будет называться "СберЛизинг".
Нынешний логотип группы был представлен 10 лет назад.
Новый логотип группы Сбербанк. Фото: РИА Новости