В югорское озеро упал легкомоторный самолет

На территории Сургутского района в районе озера Высынглор упал легкомоторный самолет Че-27, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Крушение произошло сегодня днем в 13.15. На борту находись пилот и пассажир, которых уже эвакуируют в Сургут.

"Граждане, которые были на борту, срочно эвакуируются в Сургут бортом МИ-8. Они не пострадали", - сообщили в пресс-службе.

В причинах и обстоятельствах случившегося будут разбираться представители правоохранительных органов.