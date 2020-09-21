21 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, прививка (2020) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

В Свердловскую область пришла тестовая партия вакцины от коронавируса

Тестовая партия вакцины от коронавируса поступила в Свердловскую область. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

По данным оперштаба, с помощью поступившей партии будут отработаны вопросы организации прививочной кампании: соблюдения условий хранения, в частности, температурного режима в -18 градусов, логистика и другие моменты. Группы вакцинируемых будут определены позже в рамках работы оперативного штаба.

Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для групп риска до 28 сентября. Ранее он заявлял, что намерен привиться от коронавируса, "когда это будет возможно".

К слову, прививку от гриппа глава региона себе уже поставил.

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В Свердловскую область пришла тестовая партия вакцины от коронавируса

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Теги: вакцина, партия, коронавирус, Свердловская область



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