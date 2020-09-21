Лукашенко увидел выгоду от транзита через Россию

Минск сможет выиграть, если направит свои транзитные грузы в российские порты вместо литовской Клайпеды. Как передаёт Infox, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Скорее всего речь пойдёт о транзите через Усть-Лугу, а нее через Калининград, путь до которого лежит в том числе и через литовскую территорию.

При этом Клайпеда ещё недавно была задействована для получения Белоруссией американской нефти. 9 августа, прямо в день президентских выборов, в этот порт прибыл танкер, доставивший из США 76 тысяч тонн углеводородов для концерна "Белнефтехим". Сорт нефти был выбран специально для замещения российской Urals. Тогда, организовав транзит через Литву, Лукашенко считал случившееся скорее неизбежным злом, отмечая, что Белоруссия потеряла до 1,5 млрд руб. из-за "нефтяных разборок" с Россией.

Теперь же за счёт льготных железнодорожных тарифов, которые якобы обещала предоставить РФ, транзит через российские порты поможет Минску не только наказать Литву за поддержку оппозиции, но и получить дополнительные дивиденды.