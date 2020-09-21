21 Сентября 2020
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Игорь Сечин (2019) | Фото: Накануне.RU

Госдума скорректирует начисление НДД и НДПИ

Во вторник, 22 сентября, Госдума в первом чтении будет рассматривать пакет поправок в Налоговый кодекс, связанный с налогом на добавленных доход (НДД) от добычи нефти и налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В понедельник законопроект одобрил профильный комитет нижней палаты парламента.
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Поправки предполагают уточнение и корректировку некоторых параметров начисления налогов. Так, уточняются параметры применения коэффициента, характеризующего период, прошедший с даты начала промышленной добычи на участке недр, а также ограничиваются параметры индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды, отмечает "Прайм".

Кроме того, поправки расширяют перечень месторождений, попадающих под НДД: в него могут войти выработанные месторождения СКФО и Сахалинской области.

Законопроект отменяет льготы по НДПИ на вязкую нефть, а также изменяет условия предоставления налогового вычета для Ванкорского кластера месторождения "Роснефти".

Напомним, в 2018 году Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, устанавливающие новый для нефтяников налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Налог применяется для пилотных месторождений, в том числе, участков недр в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Тюменской области. Ставка НДД устанавливается в размере 50% к налоговой базе, определенной нарастающим итогом с начала налогового периода как расчетная выручка от реализации добытых на участке недр углеводородов, уменьшенная на величину фактических и расчетных расходов, величину НДПИ, величину невозмещенных расходов прошлых лет, индексируемых на коэффициент 1,163 ежегодно.

Также поправки предусматривают введение повышающего коэффициента в размере 3,5 на добычу некоторых твердых полезных ископаемых. В итоге действующая ставка НДПИ увеличивается для калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, соли природной и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 руб./т). Повысить НДПИ предлагается с 1 января 2021 года.

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Госдума скорректирует начисление НДД и НДПИ

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Теги: ндд, ндпи, налоговый кодекс, поправки, повышающий коэффициент, госдума



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