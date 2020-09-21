На пути "полёта" "Ласточек" из Перми в Краснокамск появится новая остановка

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Ласточка, Краснокамск (2020) | Фото: Администрация Пермского края

На пути "полёта" "Ласточек" из Перми в Краснокамск появится новая остановка

В Краснокамске у "Ласточки" появится ещё одна остановка – "Рейд" ("Заводская") в микрорайоне Заводском. Она расположится по соседству с автобусной остановкой "Заводской микрорайон", в районе пересечения улиц Шоссейная и Ленина, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.
Читайте также:

Сейчас на месте остановки возводят пассажирскую платформу с ограждением и теневым навесом и обустраивают прилегающую территорию. Эта остановка позволит жителям микрорайона Заводской садиться в "Ласточку" на своей станции и не тратить время на то, чтобы добраться до станции Краснокамск. По данным "РЖД","Рейд" начнёт работу 1 октября.

В планах краевого минтранса – ввести до конца года ещё две остановки: "Шоссейную" и "Никитино". Первая расположится в районе микрорайона Мясокомбинат (рядом с пересечением Шоссейной и Владимира Кима), вторая – в районе деревни Никитино. В Краснокамске появится дополнительный​ маршрут автобуса​ с местного автовокзала до станции Краснокамск. Он​ будет курсировать ко времени отбытия поездов.

Сегодня стоимость поездки на "Ласточке" в одну сторону составляет 70 руб. Если пассажиры едут из Краснокамска в Пермь, то билет можно приобрести как в электричке, так и в городском автобусе – его стоимость составит 90 руб. по модели "электропоезд + автобус". Пассажиры, прибывающие в Пермь, могут добраться в центр города бесплатно на автобусе №2 (Пермь II – Пермь I), предъявив кондуктору билет на "Ласточку".

Напомним, скоростную электричку по маршруту Пермь – Краснокамск запустили 1 сентября. За первую неделю, в течение которой проезд был бесплатным, "Ласточкой" воспользовались 15 тыс. пассажиров.

инфографика, городская электричка, "наземное метро" в Перми(2020)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На пути "полёта" "Ласточек" из Перми в Краснокамск появится новая остановка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ласточка, Пермь - Краснокамск, остановка, Рейд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.09.2020 09:10 Мск За первую неделю "полётов" "Ласточек" из Перми в Краснокамск ими воспользовались 15 тысяч пассажиров
Ранее 01.09.2020 10:13 Мск РЖД и Махонин запустили "Ласточку" по направлению Краснокамск - Пермь-2
Ранее 19.08.2020 10:00 Мск Опубликован график курсирования "Ласточки" по маршруту Пермь – Краснокамск
Ранее 31.07.2020 11:35 Мск Первую неделю "Ласточка" будет возить пассажиров по маршруту Пермь – Краснокамск бесплатно
Ранее 23.07.2020 10:56 Мск В Перми общественники усомнились в эффективности наземного метро
Ранее 23.07.2020 04:09 Мск Махонин: В Перми будет создано скоростное наземное метро
Ранее 16.04.2020 12:50 Мск Из Перми в Краснокамск "полетят" "Ласточки"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети