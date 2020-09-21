На пути "полёта" "Ласточек" из Перми в Краснокамск появится новая остановка

В Краснокамске у "Ласточки" появится ещё одна остановка – "Рейд" ("Заводская") в микрорайоне Заводском. Она расположится по соседству с автобусной остановкой "Заводской микрорайон", в районе пересечения улиц Шоссейная и Ленина, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

Сейчас на месте остановки возводят пассажирскую платформу с ограждением и теневым навесом и обустраивают прилегающую территорию. Эта остановка позволит жителям микрорайона Заводской садиться в "Ласточку" на своей станции и не тратить время на то, чтобы добраться до станции Краснокамск. По данным "РЖД","Рейд" начнёт работу 1 октября.

В планах краевого минтранса – ввести до конца года ещё две остановки: "Шоссейную" и "Никитино". Первая расположится в районе микрорайона Мясокомбинат (рядом с пересечением Шоссейной и Владимира Кима), вторая – в районе деревни Никитино. В Краснокамске появится дополнительный​ маршрут автобуса​ с местного автовокзала до станции Краснокамск. Он​ будет курсировать ко времени отбытия поездов.

Сегодня стоимость поездки на "Ласточке" в одну сторону составляет 70 руб. Если пассажиры едут из Краснокамска в Пермь, то билет можно приобрести как в электричке, так и в городском автобусе – его стоимость составит 90 руб. по модели "электропоезд + автобус". Пассажиры, прибывающие в Пермь, могут добраться в центр города бесплатно на автобусе №2 (Пермь II – Пермь I), предъявив кондуктору билет на "Ласточку".

Напомним, скоростную электричку по маршруту Пермь – Краснокамск запустили 1 сентября. За первую неделю, в течение которой проезд был бесплатным, "Ласточкой" воспользовались 15 тыс. пассажиров.