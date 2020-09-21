Свердловский губернатор продлил самоизоляцию, но открыл аквапарки и цирки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня продлил режим самоизоляции для групп риска.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, согласно документу, режим самоизоляции для жителей Среднего Урала старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлевается до 28 сентября. Кроме этого, новая редакция указа об особом режиме предусматривает снятие отдельных ограничений – при безусловном выполнении предписаний Роспотребнадзора.

В частности, разрешена деятельность аквапарков, цирков, а также развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, расположенных в помещениях. Также губернатором сняты ограничения на деятельность букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок.

Дополнительно уточняется, что с соблюдением требований санитарных врачей в Свердловской области могут вести деятельность все организации дополнительного, в том числе профессионального образования. Указ вступает в силу со вторника, 22 сентября.

Напомним, за минувшие сутки в регионе было выявлено 123 новых случая коронавируса.