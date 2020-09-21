В Прикамье началось обучение в первой в России сетевой онлайн-магистратуре робототехники

В Пермском крае стартовало обучение первой в России сетевой онлайн-магистратуре по роботехнике. В Пермский политех уже поступили 10 пермских и тюменских студентов, которые на бесплатной основе будут обучаться по дистанционным лекциям и практикам. Все расходы осуществляются за счет краевого бюджета.

"Сейчас сфера сервисной робототехники активно развивается и потребность в специалистах этой области растет с каждым днем", – пояснил глава региона Дмитрий Махонин, подчеркнув, что на сегодня​ Пермский политех – единственный вуз в стране с таким предложением.

Благодаря взаимодействию экспертов Пермского политеха, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета и Казанского авиационного института, являющихся ведущими инженерными вузами страны, был создан учебный план, который насчитывает 24 курса. Поскольку программа рассчитана на дистанционное обучение, специалистами была создана уникальная лаборатория для удаленного выполнения практических заданий.

"Все еще непривычно, что не нужно приходить в учебные корпуса и аудитории. Пары проходят онлайн каждый день, по разным предметам. С преподавателями общаемся точно так же, задаем вопросы, консультируемся. Мне нравится, что находиться в этот момент я могу дома или на работе. Это очень удобно", – рассказывает студент магистратуры Иван Васенин.

В лаборатории также находятся роботы компании "Промобот" и элементы окружения для навигации робота и выполнения тестовых заданий. Благодаря этому студенты смогут освоить базу необходимых знаний и разобраться в работе как сервоприводов для движения робота, так и функционированием систем распознавания образов и речи.

"Будущее за сервисной робототехникой. И международная ассоциация робототехники прогнозирует, что она будет расти в 7 раз быстрее, чем промышленная. Это значит, что должен появиться целый класс людей, которые для этой отрасли создают и обслуживают роботов, создают новый софт и кейсы. Именно таких людей будут готовить в новой магистратуре, и практику они могут получать прямо во время учебы на роботах "Промобот", – отмечает председатель совета директоров "Промобот" Алексей Южаков.

Напомним, что всего в регионе на предстоящий учебный год было выделено около 1 тыс. 150 бюджетных мест на IT-специализации.