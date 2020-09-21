В ТПП дадут рекомендации кабмину по восстановлению экономики после "ковид-кризиса"

22 сентября Совет Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ проведет заседание по теме "КОВИД-кризиса", эксперты обсудят влияние эпидемии на экономику и промышленность России, они оценят решения, которое принимало государство для уменьшения удара по производству, особое внимание уделят антикризисным мерам. Члены Совета ТПП озвучат свои рекомендации к проекту общенационального плана Правительства по восстановлению экономики, в том числе дадут советы о том, что предпринять перед угрозой второй волны пандемии. Также будет представлен доклад о том, как изменилась конкурентоспособность экономики в прошлом году, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, президент Российской ассоциации производителей сельхозтехники "Росспецмаш", лидер "Партии дела" Константин Бабкин в беседе с корреспондентом Накануне.RU отметил особую важность этого заседания, так как это будет первая встреча ТПП после долгого перерыва, вызванного началом пандемии.

"Перерыв был серьезный, очень важно сейчас встретиться и пообщаться. Мы в очередной раз напомним о наших предложениях, которые способны вывести страну из кризиса, который длится уже 30 лет, а очередной пик кризиса связан с пандемией", - говорит Бабкин.

Эксперт поясняет, что именно теперь должны быть созданы комфортные условия для собственного высокотехнологичного производства, чтобы мы были независимы от экспорта нефти, газа и древесины. Для этого необходимо снижать налоги, как и ключевую ставку, собственный рынок - защищать, об этом и будут говорить на заседании. При этом он подчеркивает большой потенциал России и реального сектора, успех вполне достижим, если будет реализована разумная экономическая политика.

"Оценивая деятельность правительства за последнее время, с удовлетворением отметим, что ставку Правительство начало снижать - с каких-то запредельных значений до просто очень высокого значения 4,25%. Тенденция положительная, хотя и недостаточная, - говорит Бабкин. - Отметим особо, что слово "протекционизм" перестало быть ругательным и начало нормально восприниматься в отношении реального сектора, даже появились некие меры поддержки российских производителей, меры на выравнивание конкуренции с зарубежными производителями на рынке".

Но есть и минусы, главный из них - что Правительство не начало снижать налоги, также были повышены акцизы на производство топлива, что приводит к высоким ценам на энергоносители на внутреннем рынке, наша промышленность и сельское хозяйство от этого начинают уступать в конкурентоспособности. "С печалью отметим, что меры поддержки экспорта пока находятся в зачаточном состоянии. В целом отметим, что деятельность Правительства носит разнонаправленный характер, левая рука улучшает, правая – ухудшает, и это требует корректировки. Для реальной экономики это плохо", - подводит итог Константин Бабкин.

Напомним, что 30 июня 2020 года состоялось одно из главных деловых мероприятий года – сессия Московского экономического форума: "COVID МЕНЯЕТ МИР. Оздоровление России – экономическое, психологическое, социальное", в заседании приняли участие как именитые постоянные эксперты, такие как Сергей Глазьев, Оксана Дмитриева, Юрий Крупнов, Александр Рар, так и спикеры "из глубинки", они были представлены в рамках конкурса "Деньги в Россию" от движения "Новый курс", и многие нашли поддержку на форуме. В своей статье "Новый курс" известный промышленник Константин Бабкин уже писал, что наступает новое время после долгого периода, когда Россия была сырьевым придатком Запада, и из страны постоянно уходили капиталы, и уже пора изменить порочное положение дел.