Потерпевшие по делу Фургала требуют с экс-губернатора 1,5 миллиарда рублей

Гражданские истцы по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него в качестве компенсации морального вреда 1,5 млрд руб. В качестве таких истцов суд признал родственников бизнесменов Булатова (Фургала обвиняют в его убийстве) и Смольского (обвинение в покушении на убийство), передает "Интерфакс".

Ранее Басманный суд Москвы уже арестовал автомобили Фургала, а также счета на сумму более 3 млн руб.

Сегодня же стало известно о разрешении Мосгорсуда предъявить Фургалу обвинение по основному эпизоду дела – убийству бизнесмена Евгения Зори.