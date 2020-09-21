21 Сентября 2020
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Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (2020) | Фото: Следственный комитет РФ

Потерпевшие по делу Фургала требуют с экс-губернатора 1,5 миллиарда рублей

Гражданские истцы по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него в качестве компенсации морального вреда 1,5 млрд руб. В качестве таких истцов суд признал родственников бизнесменов Булатова (Фургала обвиняют в его убийстве) и Смольского (обвинение в покушении на убийство), передает "Интерфакс".

Ранее Басманный суд Москвы уже арестовал автомобили Фургала, а также счета на сумму более 3 млн руб.

Сегодня же стало известно о разрешении Мосгорсуда предъявить Фургалу обвинение по основному эпизоду дела – убийству бизнесмена Евгения Зори.

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Потерпевшие по делу Фургала требуют с экс-губернатора 1,5 миллиарда рублей

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Теги: сергей фургал, убийство, компенсация морального вреда, гражданский иск



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