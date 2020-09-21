В Екатеринбурге суд отклонил апелляцию "гусара", которого отправили в колонию

В Екатеринбурге суд отклонил апелляционную жалобу местного общественника, председателя движения "За возрождение гусарства" Ярослава Ширшикова, которого отправили в колонию-поселение за нарушение режима отбывания назначенного наказания.

Напомним, ранее Ширшиков был приговорен к ограничению свободы (не путать с лишением свободы) за призыв к массовым беспорядкам во время протестов в сквере у Театра драмы в мае 2019 года и за клевету - в открытом обращении к Владимиру Путину активист сделал нелицеприятные высказывания в адрес полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. В августе ограничение свободы было заменено реальным сроком из-за того, что общественник трижды нарушил режим отбывания наказания.

Этот вердикт был обжалован, однако Ярослав Ширшиков все-таки отправится в колонию-поселение. Как сообщил сегодня в своем Facebook его адвокат Антон Косачев, суд "крайне формально подошел к вопросу, не оценил тяжесть и существо нарушений".

"Суд сделал запрос в министерство общественной безопасности, где ответили, что 17 июня 2020 года около парка 22 Партсъезда собралась группа граждан для обсуждения вопросов реконструкции парка. При этом нигде не указано, в чем заключалось участие Ширшикова в мероприятии. Считаю, что отсутствие детального описания, что представляет собой каждое публичное мероприятие, влечет за собой правоприменительную практику, когда публичным признают любое массовое мероприятие", - заявил защитник.

Он добавил, что сейчас намерен дождаться текста постановления суда, а затем принять решение о дальнейших действиях.

Напомним, ранее Ширшиков признавался, что он не понял собственный приговор.