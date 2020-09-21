Выступление Путина в ООН покажут 22 сентября после 18 часов

Владимир Путин выступит на 75-й сессии Генассамблеи ООН после 18 часов мск во вторник, 22 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что запись, которую покажут в ООН, была сделана 18 сентября.

"Это видеообращение уже отправлено в Нью-Йорк, и во вторник, где-то начиная с 18:00 мск, можно ожидать публикации этого выступления", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее стало известно, что большая часть выступлений мировых лидеров на сессии Генеральной ассамблеи пройдет в видеоформате.

Владимир Путин четыре раза выступал с трибуны ООН - в 2000, 2003, 2005 и 2015 годах.