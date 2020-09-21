Глава Пуровского района ЯНАО сложил свои полномочия досрочно

Андрей Нестерук досрочно сложил свои полномочия главы Пуровского района в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В связи с этим объявлен конкурс по отбору кандидатов на кресло главы муниципального образования. До этого обязанности главы будет исполнять заместитель главы Антон Колодин.

Напомним, глава Ямала Дмитрий Артюхов утвердил новый состав окружного правительства. До первого заместителя губернатора повышен Александр Калинин, а к замглавы региона Сергею Карасеву, помимо должностных обязанностей, переходят госнадзор в области племенного животноводства, деятельность агропромышленного комплекса, ветеринарии.