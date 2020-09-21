В сургутском посёлке возвели многофункциональную спортивную площадку

В посёлке городского типа Белый Яр сдана многофунциональная детская площадка, сообщили Накануне.RU в администрации Сургутского района.

Она построена в рамках благоустройства мест общего пользования. Работы выполнила компания "Среда Комфорта". По планам, объект должны были возвести к 1 ноября.

Стоимость по контракту – 18,5 млн руб. Из них 13,9 млн руб. – из бюджета Сургутского района, 2,8 млн – из окружного, 1,8 млн – из федеральной казны.