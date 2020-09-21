Законопроект о ювенальных экспресс-судах по отобранию детей собираются протащить в ускоренном режиме

На прошлой неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Крашенинникова-Клишаса о ювенальных экспресс-судах. Закон могут принять уже в осеннюю сессию, заявил Крашенинников.

Напомним, сущность законопроекта сводится к тому, чтобы узаконить произвол органов опеки в разрушении семей и отобрании детей решениями ювенальных экспресс-судов, которые в ускоренном порядке за 24 часа в закрытом режиме, без допуска СМИ и общественности, должны принимать решение о судьбе детей, если опека сочла, что есть "угроза жизни и здоровью" детей. Для опеки не предусматривается никакой ответственности, но предоставляется полный произвол решать, есть или нет угроза ребенку. Фактически на срочном изъятии детей будет ставиться "судебный штамп", оспорить который будет гораздо сложнее. Опека может действовать по анонимным доносам, а законопроект устанавливает "приоритет интересов ребенка" и лишь "возможность" для него жить в родной семье. Общественное обсуждение показало резкое недовольство законопроектом и нежелание авторов слушать общественность.

Ведущая Александра Машкова-Благих написала, что "Единая Россия" одобрила законопроект, а значит, "в первом чтении Госдумы законопроект фактически неминуемо одобрят". При этом ЕР подает законопроект как "запрет отбирать детей без решения суда". Поэтому вводит экспресс-суды по отобранию.

"Раньше родители имели шанс защитить себя с адвокатом, дела могли идти годами, а сейчас нас лишают и этой защиты! Разве можно успеть в такие сроки разобраться в ситуации, найти квалифицированного юриста и успеть на суд?" - написала ведущая.

Она не удивляется, что протащить проект собираются именно сейчас, когда правительство Москвы запретило митинги и пикеты. И призывает писать в приемную ЕР.

"Если ЕР не разобрались в ситуации, им нужно об этом сообщить. Если они не способны разобраться – зачем нам такие депутаты?" - вопрошает Машкова-Благих.

Адвокат Анна Швабауэр подчеркивает, что законопроект, как и прочие ювенальные нормы, носит изуверский характер, потому что если ребенок пострадал или может пострадать, то его же и будут наказывать тем, что разлучат с семьей. Например, если ребенка в семье избивают, то удалять из семьи будут не того, кто издевается над ребенком, а наоборот, ребенка будут еще раз наказывать лишением семьи . То есть наказывать будут не виновного, а потерпевшего.

Общественный уполномоченный по защите семьи пишет, что дети станут заложниками и товаром для системы детских домов и платных семей, так как западная практика показывает: 90% решений судов выносится в пользу отобрания детей, а суды на всякий случай перестраховываются.

В комментариях к этой новости на странице ЕР в соцсетях сотни возмущенных комментариев. Кто-то написал, что лучше ввести экспресс-суды для чиновников.