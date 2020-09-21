21 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Вышка 5G. (2020) | Фото: Christoph Scholz / Flickr.com

Развертывание 5G в России снова под угрозой

Российские операторы могут не рассчитывать в ближайшем будущем на получение самого желанного диапазона частот под 5G – 3,4-3,8 ГГц, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "На текущий момент план конверсии создан исходя из того, что этот диапазон не используется. В плане конверсии этот диапазон не рассматривается", - приводит слова министра ТАСС.
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Диапазон 3,4-3,8 ГГц, называемый еще "золотым" (он идеально подходит под стандарт 5G, под него производится оборудование и смартфоны), используют в России силовые структуры и спецсвязь. Эксперты и операторы отмечают, что работа в более высоком диапазоне будет гораздо дороже, сложнее и не позволит реализовать весь потенциал технологии, в частности, не сможет обеспечить максимальные скорости доступа в сеть.

Примечательно, что и менее привлекательные диапазоны могут оказаться для операторов недоступными. Дело в том, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) с подачи силовиков может обязать операторов строить сеть 5G только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. А такого оборудования просто не существует, пишут "Ведомости". За создание такого оборудования отвечает госкорпорация "Ростех", но она сможет начать серийный выпуск только в 2024 году.

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Развертывание 5G в России снова под угрозой

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Теги: 5G, ростех, минцифры, сотовые операторы, оборудование



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