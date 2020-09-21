Полицейские задержали тюменца, угнавшего "Ладу" щипцами от кальяна

Сотрудник ГИБДД задержали жителя Тюмени, который угнал автомобиль, угрожая владельцу транспорта кальянными щипцами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по г.Тюмени, в городскую полицию обратился хозяин "Лада Гранта".

Как предполагает следствие, 22-летний безработный тюменец, после распития алкоголя в местном кафе, похитил из заведения щипцы от кальяна и около 4.00 остановил автомобиль. Сев в транспортное средство, подозреваемый, угрожая подручным средством, потребовал, чтобы водитель и его пассажирка покинули авто. В конечном итоге мужчина не справился с управлением автомобилем и врезался в бетонное ограждение на ул. Федюнинского. По словам самого хозяина "Лады", они со знакомой испугались за свои жизни (пострадавшие приняли щипцы за оружие) и потому послушно отдали машину подозреваемому.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автотранспортом". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.