21 Сентября 2020
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Политика
ГИБДД на въезде в Курган (2020) | Фото: Накануне.RU

Полицейские задержали тюменца, угнавшего "Ладу" щипцами от кальяна

Сотрудник ГИБДД задержали жителя Тюмени, который угнал автомобиль, угрожая владельцу транспорта кальянными щипцами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по г.Тюмени, в городскую полицию обратился хозяин "Лада Гранта".

Как предполагает следствие, 22-летний безработный тюменец, после распития алкоголя в местном кафе, похитил из заведения щипцы от кальяна и около 4.00 остановил автомобиль. Сев в транспортное средство, подозреваемый, угрожая подручным средством, потребовал, чтобы водитель и его пассажирка покинули авто. В конечном итоге мужчина не справился с управлением автомобилем и врезался в бетонное ограждение на ул. Федюнинского. По словам самого хозяина "Лады", они со знакомой испугались за свои жизни (пострадавшие приняли щипцы за оружие) и потому послушно отдали машину подозреваемому.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автотранспортом". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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Полицейские задержали тюменца, угнавшего "Ладу" щипцами от кальяна

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Теги: угон автомобиля, щипцы от кальяна, полиция, задержание



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