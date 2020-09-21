В Перми выросла цена "квадрата" нового здания художественной галереи

В Перми подорожало здание, которое возведут для художественной галереи, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Стоимость нового здания галереи выросла. Теперь "квадрат" – уже не 228, а 242 тыс. руб. 5 млрд за здание в зоне катастрофического затопления в 8 м от действующей железной дороги. Это пять школ вместимостью 1,2 тыс. учеников. А вы там держитесь. И не говорите, что надо строить больницы, школы, детсады", - написал в своём Facebook архитектор Игорь Луговой.

Напомним, Пермская государственная художественная галерея насчитывает 52 тыс. экспонатов, в том числе уникальную коллекцию пермской деревянной скульптуры, насчитывающую около 400 памятников XVII – начала XX вв. В 2008 г. было решено перенести коллекцию галереи из Спасо-Преображенского кафедрального собора. После обсуждения от плана возводить новое строение отказались. Для нужд галереи у частных структур куплено здание на улице Окулова, возведённое в 1937 году. Его стоимость составила 510 млн руб. Власти решили провести реконструкцию объекта и надстроить шестой этаж. Однако цена вопроса сильно смутила общественников. В ОНФ начали поступать многочисленные обращения с просьбой проконтролировать расходование средств на реконструкцию. Позже проект реконструкции получил положительное заключение госкспертизы. Ранее экспозицию планировали перенести в здание речного вокзала, однако эксперты и общественность не одобрили этот вариант. Позже стало известно, что галерея переедет на завод имени Шпагина. По словам вице-премьера правительства РФ по вопросам цифровой экономики, инноваций, культуры и туризма Дмитрия Чернышенко, новое здание галереи будет готово к 300-летию Перми (2023 г.).