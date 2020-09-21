В Перми выросла цена "квадрата" нового здания художественной галереи

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    томми хилфигер кошелек мужской отсюда

Общество Пермский край
мотовозоремонтный завод Шпагина, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

В Перми выросла цена "квадрата" нового здания художественной галереи

В Перми подорожало здание, которое возведут для художественной галереи, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Стоимость нового здания галереи выросла. Теперь "квадрат" – уже не 228, а 242 тыс. руб. 5 млрд за здание в зоне катастрофического затопления в 8 м от действующей железной дороги. Это пять школ вместимостью 1,2 тыс. учеников. А вы там держитесь. И не говорите, что надо строить больницы, школы, детсады", - написал в своём Facebook архитектор Игорь Луговой.

Напомним, Пермская государственная художественная галерея насчитывает 52 тыс. экспонатов, в том числе уникальную коллекцию пермской деревянной скульптуры, насчитывающую около 400 памятников XVII – начала XX вв. В 2008 г. было решено перенести коллекцию галереи из Спасо-Преображенского кафедрального собора. После обсуждения от плана возводить новое строение отказались. Для нужд галереи у частных структур куплено здание на улице Окулова, возведённое в 1937 году. Его стоимость составила 510 млн руб. Власти решили провести реконструкцию объекта и надстроить шестой этаж. Однако цена вопроса сильно смутила общественников. В ОНФ начали поступать многочисленные обращения с просьбой проконтролировать расходование средств на реконструкцию. Позже проект реконструкции получил положительное заключение госкспертизы. Ранее экспозицию планировали перенести в здание речного вокзала, однако эксперты и общественность не одобрили этот вариант. Позже стало известно, что галерея переедет на завод имени Шпагина. По словам вице-премьера правительства РФ по вопросам цифровой экономики, инноваций, культуры и туризма Дмитрия Чернышенко, новое здание галереи будет готово к 300-летию Перми (2023 г.).

Цена квадратного метра здания, художественная галерея, Пермь(2020)|Фото: facebook.com, Игорь Луговой

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми выросла цена "квадрата" нового здания художественной галереи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: художественная галерея, конкурс, цена



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.08.2020 09:30 Мск В Перми озвучены сроки строительства здания для художественной галереи
Ранее 06.03.2020 11:30 Мск В Перми признали соответствующей требованиям заявку московской компании на строительство галереи
Ранее 03.03.2020 09:36 Мск На аукцион по строительству пермской художественной галереи поступила одна заявка
Ранее 03.02.2020 11:55 Мск В Перми не нашлось желающих возвести в городе здание для художественной галереи
Ранее 30.01.2019 15:08 Мск Минкульт Прикамья: То, что фонд художественной галереи обветшал, а картины "уходят налево" – клевета
Ранее 20.02.2017 14:04 Мск Общественники взяли под контроль расходы на реконструкцию здания для Пермской художественной галереи
Ранее 10.02.2017 13:20 Мск Аннулированы результаты аукциона на реконструкцию Пермской художественной галереи
Ранее 07.02.2017 14:52 Мск Реконструкцией здания Пермской художественной галереи займется компания "Строй Групп"
Ранее 04.10.2016 11:48 Мск Один из участников реконструкции здания худгалереи в Перми пожаловался на власти: не так оформлены документы для конкурса
Ранее 16.09.2016 13:12 Мск Объявлен конкурс подрядчиков для реконструкции Пермской художественной галереи
Ранее 29.08.2016 08:18 Мск Главный федеральный инспектор по Пермскому краю проверил ход реконструкции здания художественной галереи
Ранее 24.05.2016 13:13 Мск В Перми завершается превращение казарм военного училища в художественную галерею
Ранее 20.08.2015 14:56 Мск УФАС Прикамья потребовало вновь рассмотреть заявку фирмы "Тандем" на реконструкцию здания для художественной галереи
Ранее 30.04.2015 15:24 Мск Пермская художественная галерея получит одно здание, на крыше которого будет ресторан, вместо двух
Ранее 15.12.2014 09:57 Мск Пермская художественная галерея пробудет в стенах кафедрального собора еще два года
Ранее 03.09.2014 12:52 Мск Казармы ВКИУ, куда может переехать пермская художественная галерея, будут реконструированы
Ранее 27.08.2014 16:33 Мск Пермский край ищет подрядчика для ремонта Речного вокзала. Галерея переезжает в здание ВКИУ
Ранее 19.08.2014 14:45 Мск Пермской художественной галерее не могут найти пристанище. Точку поставит градсовет
Ранее 30.07.2014 12:21 Мск Пермская художественная галерея рискует остаться бездомной: к моменту выселения новое здание не будет отреставрировано
Ранее 20.06.2014 13:01 Мск Виктор Басаргин отказался от размещения галереи в здании Речного вокзала
Ранее 16.04.2014 17:04 Мск Общественная палата поддержала деятелей культуры в вопросе недопустимости переезда галереи в здание Речного вокзала

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети