Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу еще одно обвинение в убийстве

Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Примечательно, что СКР уже предъявил это обвинение в начале сентября, не дожидаясь судебного решения.

Читайте также: Семья давшего показания против Фургала находится под госзащитой

Это обвинение уже третье в деле Фургала – также ему вменятся организация убийства бизнесмена Олега Булатова и покушение на убийство бизнесмена Александра Смольского.

Решение суда в эпизоде с убийством Зори было необходимо, поскольку ранее хабаровская прокуратура не нашла доказательств участия Фургала в преступлении.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители.