Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу еще одно обвинение в убийстве
Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Примечательно, что СКР уже предъявил это обвинение в начале сентября, не дожидаясь судебного решения.
Это обвинение уже третье в деле Фургала – также ему вменятся организация убийства бизнесмена Олега Булатова и покушение на убийство бизнесмена Александра Смольского.
Решение суда в эпизоде с убийством Зори было необходимо, поскольку ранее хабаровская прокуратура не нашла доказательств участия Фургала в преступлении.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители.