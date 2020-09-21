21 Сентября 2020
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Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу еще одно обвинение в убийстве

Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Примечательно, что СКР уже предъявил это обвинение в начале сентября, не дожидаясь судебного решения.
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Это обвинение уже третье в деле Фургала – также ему вменятся организация убийства бизнесмена Олега Булатова и покушение на убийство бизнесмена Александра Смольского.

Решение суда в эпизоде с убийством Зори было необходимо, поскольку ранее хабаровская прокуратура не нашла доказательств участия Фургала в преступлении.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители.

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Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу еще одно обвинение в убийстве

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Теги: мосгорсуд, сергей фургал, обвинение, организация убийства



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