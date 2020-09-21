21 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле нашли 16-летнюю девушку, пропавшую около двух недель назад

В Нижнем Тагиле нашли 16-летнюю Кристину Ш., пропавшую около двух недель тому назад.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, девушка, которая является инвалидом по слуху, ушла из дома ранним утром 9 сентября. Как отметили в ведомстве, через социальные сети она регулярно выходила на связь с сотрудниками полиции, но наотрез отказывалась возвращаться домой.

В ходе розыскных мероприятий тагильские сыщики установили местонахождение Кристины в городе Первоуральск и вместе с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних выехали туда для ее задержания. В итоге ее остановили на улице, когда девушка шла в магазин.

Как удалось выяснить, в Екатеринбурге Кристина познакомилась с молодым человеком и уехала с ним в Первоуральск: тот пытался сам вернуть девушку домой, но она отказывалась. В полиции отметили, что никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

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В Нижнем Тагиле нашли 16-летнюю девушку, пропавшую около двух недель назад

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Теги: девушка, поиски, полиция, Нижний Тагил



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