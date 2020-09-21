21 Сентября 2020
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Русский язык - единственный из 12 ведущих мировых языков, который утрачивает свои позиции

В Общественной палате (ОП) РФ состоялись общественные слушания законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" в части совершенствования механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации", сообщается на сайте ОП РФ.
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Председатель комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова напомнила, что русский язык - один из шести официальных языков ООН, его изучают более чем в 40 странах, но он единственный из 12 ведущих мировых языков, который утрачивает свои позиции в мире, в том числе, и это самое опасное, в российских регионах.

Проректор по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий обратил внимание, что последний общий свод грамматики русского языка был издан еще в 1985 году. Он предложил каждые пять лет издавать единый федеральный учебник по русскому языку или полный академический словарь русского языка.

Актуальность вопроса вызвана тем, что поправки к Конституции РФ закрепили статус русского языка как языка государствообразующего народа.

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Русский язык - единственный из 12 ведущих мировых языков, который утрачивает свои позиции

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Теги: общественная палата, русский язык



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