Русский язык - единственный из 12 ведущих мировых языков, который утрачивает свои позиции

В Общественной палате (ОП) РФ состоялись общественные слушания законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" в части совершенствования механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации", сообщается на сайте ОП РФ.

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Председатель комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова напомнила, что русский язык - один из шести официальных языков ООН , его изучают более чем в 40 странах, но он единственный из 12 ведущих мировых языков, который утрачивает свои позиции в мире , в том числе, и это самое опасное, в российских регионах.

Проректор по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий обратил внимание, что последний общий свод грамматики русского языка был издан еще в 1985 году. Он предложил каждые пять лет издавать единый федеральный учебник по русскому языку или полный академический словарь русского языка.

Актуальность вопроса вызвана тем, что поправки к Конституции РФ закрепили статус русского языка как языка государствообразующего народа.