В День поля аграрии Вологодчины оценили современную сельхозтехнику и новинки биотехнологий

В Грязовецком районе Вологодской области открылась юбилейная XV выставка "День поля" и XXI региональный конкурс механизаторов. Мастерство трактористов и технические новинки сферы АПК оценил губернатор Олег Кувшинников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Площадкой проведения мероприятия стал Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР. За звание лучшего механизатора боролись 20 трактористов из районов области. Они состязались в фигурном вождении трактора. Самому молодому участнику всего 19 лет, самому опытному - уже 60. Конкурсантам предстояло как можно быстрее и аккуратнее преодолеть извилистую дистанцию с грузом на фаркопе, а также продемонстрировать знание матчасти. Мастерство механизаторов оценивало компетентное жюри. Конкурс направлен на повышение престижа профессии и привлечение в отрасль целеустремленных молодых работников.

"Людям интересно посмотреть, как на тракторах работает гидравлика с грузами, как механизаторы справляются с испытаниями. Работает судейская бригада, в основном это представители Гостехнадзора. Смотрим по времени прохождения трассы, по чистоте выполнения заданий, ставим баллы, подводим итоги и выявляем лучшего механизатора Вологодской области", — рассказал судья конкурса, заместитель начальника департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николай Виноградов.

Также участникам выставки был продемонстрирован тест-драйв новейшей техники, которая предназначена для работ хозяйственной направленности: окучивание, боронование, культивацию, вспахивание, посадку культур и других.

Всего на выставке представлено более 130 единиц современной сельхозтехники: тракторы, комбайны, погрузчики, сеялки, раздатчики кормов, разбрасыватели удобрений, косилки, подборщики, грузовики, экскаваторы и многое другие. Все эти новинки разработаны и созданы для повышения безопасности, эффективности и удобства работы аграриев.

Отдельную экспозицию заняли производители биотехнологий: добавок, консервантов и средств защиты растений и животных. Чтобы специалисты предприятий поближе познакомились с новыми передовыми технологиями, организаторы проведут три семинара.

"Сегодня здесь представлены уникальные образцы сельхозтехники. Их функционал направлен на увеличение производительности и продуктивности: от вспашки полей до уборки урожая. Многие образцы ранее вообще никогда не применялись у нас в области. Это та техника, которая поможет нам остаться в лидерах по производству зерновых культур, кормов для животных, картофеля и овощей закрытого и открытого грунта в России, - отметил Олег Кувшинников. - Мы компенсируем нашим фермерам и сельхозпредприятиям 30% стоимости техники, поэтому сегодня здесь так много участников и все они заинтересованы. Уверен, что завтра все это появится на наших полях".

В рамках открытия выставки "День поля" губернатор области Олег Кувшинников также вручил передовикам агропромышленного комплекса государственные и областные награды. Их получили руководители предприятий, агрономы, трактористы, механики и животноводы. Благодаря улучшению качественных показателей: рост урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота при сохранении посевных площадей и поголовья, Вологодской области удалось выйти на достойные позиции. В 2020 году зафиксирован исторический рекорд по среднему надою на одну корову - 7 580 кг. Регион занимает 4 место в стране по производству молока на одного жителя.

Правительство Вологодской области оказывает серьезную поддержку предприятиям. Уровень государственной поддержки с каждым годом растет. Так, в 2021 году она составит 2 млрд 550 млн руб. При этом, воспользоваться этой субсидией теперь могут не только сельхозпроизводители, но переработчики - предприятия, которые выпускают продукцию под брендом "Настоящий вологодский продукт".