По посмертным фотографиям Тесака провели экспертизу

Адвокат погибшего националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик сообщил об экспертизе, проведенной по посмертным фотографиям его подопечного. Якобы, эксперты пришли к выводу, что заключенный не мог сам нанести себе увечья, запечатленные на снимках.

"Пока нам не выдали тело, мы решили провести подготовительную работу. Мы попросили судмедэксперта Елену Кучину по фотографии определить характер травм, которые были у Максима. Эксперт выявила, что ряд травм, которые определяются по фотографии, он физически не мог нанести себе самостоятельно, это невозможно. Естественно, мы продолжим эту работу, когда нам выдадут тело, однако уже сейчас мы можем сказать, что версия о суициде является несостоятельной", - цитирует адвоката РИА Новости.

Напомним, тело заключенного было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО №3 Челябинска. В СК подтвердили, что в камере было обнаружено несколько предсмертных записок. В Челябинск Тесак прибыл для дальнейшей пересылки в Москву. Ранее Михальчик заявил, что не верит в самоубийство. По его словам, Марцинкевича пытали и заставляли подписать явки с повинной за убийства.