21 Сентября 2020
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Образование Воронежская область
школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Воронежская областная Дума внесла поправки в региональное законодательство, направленные на модернизацию образовательной системы региона

Утвержденные депутатами Воронежской областной думы поправки в региональное законодательство позволят направлять дополнительные финансовые средства не только инновационным образовательным учреждениям, но и школам в небольших селах и, что особенно важно - позволят сохранить малокомплектные детские садики в муниципалитетах области, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, изменения были внесены в закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области» в ходе последнего заседания регионального парламента VI созыва.

"Законодательные новации направлены, в частности, на формирование объемов дополнительного финансирования муниципальных образовательных организаций, которые ведут инновационную деятельность. Кроме того, новыми положениями вводится норматив на малокомплектные детские сады, сетевую форму реализации образовательных программ и консультационных услуг", – отметил врио председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Как известно, финансирование детсадов и школ осуществляется по нормативам, которые, в том числе, зависят от количества воспитанников или учеников. А для сельских территорий этот показатель может стать особенно важным. Именно для того, чтобы выделить для них дополнительные средства, необходимо было внести соответствующие поправки в методику распределения такого финансирования.

Теперь методики позволят направлять больше средств школам, которые реализуют инновационные проекты, входят в различные федеральные и региональные программы. Но кроме них, выиграют от введения новаций школы с низкими результатами обучения и школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях. Это прежде всего относится к сельским школам с дефицитом квалифицированных кадров. Теперь они смогут гораздо эффективнее взаимодействовать в сетевой форме с разноуровневыми образовательными и необразовательными учреждениями.

школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

"Это позволит предоставлять обучающимся Воронежской области равные возможности развития вне зависимости от статуса конкретной образовательной организации", – подчеркнул врио председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Еще одна группа учреждений, которых коснутся законодательные нововведения – это малокомплектные детские сады. "Для обеспечения госгарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сельских населенных пунктах с небольшим числом детей до 7 лет вводится норматив для малокомплектных детсадов. Благодаря этому будет предусмотрена дополнительная сумма субвенции, что позволит сохранить сеть этих организаций и обеспечить необходимый уровень заработной платы педагогическим работникам", – рассказал врио председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Еще одна новация регионального законодательства касается развития сети консультационных центров по вопросам воспитания, обучения и развития детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), которые получают воспитание и образование на дому. Отметим, что такие центры уже функционируют в Воронежской области на базе ряда детских садов и школ. Теперь они также смогут получить дополнительное финансирование.

Средства в бюджете региона на реализацию данных изменений были предусмотрены ранее, поэтому с сентября текущего года они будут оперативно распределены на соответствующие цели в полном объеме.

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Воронежская областная Дума внесла поправки в региональное законодательство, направленные на модернизацию образовательной системы региона

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Теги: воронежская областная дума, владимир нетёсов, система образования, поправки



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