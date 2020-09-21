Коронавирус отнимает 10 лет жизни?

Ученые предложили оценить серьезность коронавирусной инфекции с помощью расчета "потерянных потенциальных лет жизни". В результате получилось, что коронавирус отнимает порядка 10 лет "потенциальной жизни", пишут "Известия".

Коллектив ученых из США, Великобритании и Португалии рассчитал "потерянные потенциальные годы жизни" для разных заболеваний. Для коронавируса показатель составил 11 лет, уступив лишь ишемической болезни сердца - 12 лет.

Результат был получен следующим образом. От ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) изучаемых (США, март-май с.г.) отнимался возраст человека на момент смерти, а затем цифры усреднялись. В Великобритании ранее получили, что коронавирус отнимает около 13 лет. В России из-за меньшей ОПЖ коронавирус, по оценкам, отнимает менее 10 лет "потенциальной жизни". Отмечается, что по смыслу этот показатель означает, "сколько бы лет в среднем прожили люди, если бы не умирали от данной болезни".

Однако это не совсем корректный способ изучения влияния коронавируса, поскольку речь идет о "потенциальных годах жизни", а отнять то, чего у человека нет, невозможно. Иными словами, смерть из-за коронавируса не означает, что человек прожил бы еще все эти годы, так как он мог бы умереть и от других болезней , что, скорее всего, и случилось бы, так как большая часть умирающих с коронавирусом умирает от него как катализатора развития существующих хронических болезней.

Речь также не идет о том, что из-за коронавируса все люди станут жить меньше на 10 лет или около того, поскольку этот показатель относится только к тем, кто умирает от коронавируса. Для всего населения коронавирус снизит ОПЖ в 2020 году лишь на несколько месяцев .

Наиболее сомнительная часть в использовании такого показателя, как "потерянные потенциальные годы жизни", заключается в том, что он состоит из реального показателя - среднего возраста смерти, и в значительной мере виртуального - ОПЖ, т.е. сколько в среднем проживут рождающиеся сейчас при текущем уровне смертности во всех возрастах. Это некорректно, так как ОПЖ относится ко всем, а средний возраст смерти - только к тем, кто умирает от конкретной болезни.

Чтобы точно оценить, сколько лет жизни отнимает коронавирус, нужно знать ОПЖ тех, кто умирает от коронавируса, но это не представляется возможным - ОПЖ относится ко всей популяции. Поэтому данный показатель имеет сомнительный смысл. В целом использование в демографии индикаторов, связанных с "потенциальной жизнью", и сосредоточение на вопросе ее продления, связано с политикой отвлечения внимания от вопроса рождаемости.

Напомним, в трех регионах России тоже планируется рассчитать "потерянные годы потенциальной жизни".