Тюменские полицейские уничтожили 1,5 гектара дикорастущей конопли

В рамках очередного этапа оперативно-профилактического мероприятия "Мак 2020" сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковыми уполномоченными полиции и народными дружинниками было уничтожено свыше 1,5 га (1,5 тыс. квадратов) дикорастущей конопли. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МО МВД РФ "Тюменский", на территории которого и проводились скашивание и перепахивание наркосодержащих растений.

Напомним, что "Мак 2020" является направлен на выявление и пресечение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. Помимо этого, в рамках мероприятия проводится выявление и ликвидация растений.

При имеющейся информации о потреблении наркотических средств или их хранении, распространении и рекламе, необходимо обращаться по телефону: 02.