В Свердловской области 123 новых случая коронавируса, больше половины - в Екатеринбурге

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 123 новых случая коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (69 случаев) и других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество зафиксированных на Среднем Урале случаев новой коронавирусной инфекции составляет 27 тыс. 922.

Состояние 101 госпитализированного оценивается как тяжелое, 407 - в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Также за сутки было выписано 59 человек, общее число выписанных достигло 21 тыс. 204. Новых смертельных случаев, по данным оперштаба, не зарегистрировано.

Напомним, ранее в свердловском правительстве опровергли уход на карантин департамента внутренней политики региона. Также там не стали комментировать информацию о положительном тесте на коронавирус у главы департамента Антона Третьякова.