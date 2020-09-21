Евро снова больше 90 рублей

Курс евро уже второй раз с начала сентября превысил 90 руб. на Московской бирже. К 11 утрам мск в понедельник, 21 сентября, стоимость европейской валюты достигла 90,05 руб., показав рост в 0,43%. Столько евро стоил 9 сентября, до этого – 7 сентября, а до нынешней осени курс поднимался так высоко только в феврале 2016 года.

Растет и доллар – сегодня он торгуется выше 76 руб. (рост в 0,46%).

В начале сентября российская валюта падала вместе с биржевыми индексами на фоне новостей об отравлении Алексея Навального и возможных санкций США и Евросоюза в отношении России.