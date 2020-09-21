Путин велел правительству определить сроки поставок вакцины "Спутник V" в Белоруссию

Владимир Путин велел правительству до 30 сентября решить вопрос об участии Белоруссии в пострегистрационном клиническом тестировании вакцины "Спутник V". Об этом говорится на официальном сайте Кремля. До 15 октября кабинет министров должен доложить, в какие сроки вакцина от коронавируса начнет поставляться в соседнюю страну.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко заявляли, что договорились об участии белорусов в третьей фазе клинических испытаний российской вакцины, а также о том, что Белоруссия первой из иностранных государств получит вакцину из России.