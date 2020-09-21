"Я поняла, что это не мое". Поклонская объяснила, почему перестала ездить к отцу Сергию

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Романов) не был ее духовником. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом она рассказала в большом интервью Ксении Собчак.

По словам Поклонской, она всего лишь приезжала в монастырь к Сергию на Средний Урал, потому что ей "это было интересно", и призналась, что после Крыма для нее это "была другая планета". Сейчас же, по словам депутата, она посещает исключительно крымские монастыри.

Также Наталья рассказала, почему общалась с бывшим схиигуменом.

"Сергий - очень сильный человек. Он духовно сильный. К нему идут в монастырь прямо толпами, очень много людей, детей, женщин... Что касается Сергия, он чем-то людей привлекал. Я не могу сказать, что он меня привлек чем-то. Мне было интересно, было любопытно", - отметила Поклонская.

Она полагает, что люди приходят к Сергию, чтобы "он вместо них решил их проблемы". Также Поклонская рассказала, что познакомилась с Романовым через представителя Росгвардии, близкого к главе ведомства Виктору Золотову. Сам Золотов, по ее словам, к схиигумену не ездил. Она назвала отца Сергия "удивительным старцем", однако впоследствии решила прекратить общение с ним.

"Я поняла, что это не мое", - призналась Наталья Поклонская, однако отлучение Сергия от церкви комментировать отказалась.

Напомним, ранее схимонах Сергий (Романов) категорически отказался покидать Среднеуральский женский монастырь. Вместо этого он записал новое обращение и пригрозил "всем беззаконникам".