Утверждён новый состав правительства Ямала

Глава Ямала Дмитрий Артюхов утвердил новый состав окружного правительства, сообщили Накануне.RU в окружном кабмине.

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До первого заместителя губернатора повышен Александр Калинин. В новой должности он будет курировать сферы экономики, государственного заказа, имущественно-земельных отношений, торговли и продовольствия, природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса.

Замглавы региона Сергей Карасев будет по-прежнему руководить департаментом государственного жилищного надзора автономного округа, курировать проведение капитального ремонта, работу жилищно-коммунального комплекса и обращения с твёрдыми коммунальными отходами, досрочный завоз. Кроме того, к нему переходят госнадзор в области племенного животноводства, деятельность агропромышленного комплекса, ветеринарии.

Новому замгубернатора Александру Подороге переданы вопросы транспорта и дорожного хозяйства, регионального государственного надзора за сохранностью автодорог регионального и межмуниципального значения, строительства и жилищной политики. Исполняющей обязанности заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора назначена Светлана Твердовская.

Список членов правительства округа сформирован в следующем виде: губернатор Дмитрий Артюхов, вице-губернатор Ирина Соколова, первый заместитель Александр Калинин, заместители губернатора Аркадий Бессонов, Татьяна Бучкова, Александр Подорога, Сергей Карасёв, Александр Мажаров (он же – директор департамента внешних связей), Альбина Свинцова (она же – директор департамента финансов), Светлана Твердовская, Кирилл Албычев (он же – директор департамента информационных технологий и связи).