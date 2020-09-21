Жилой дом в Тюмени, где произошел взрыв газа, объявлен зоной ЧС

Жилой многоквартирный дом по ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени, в котором накануне произошел хлопок газа, объявлен зоной ЧС. Об этом сообщает "Тюменская линия" со ссылкой на участников заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам мэра города Павла Перевалова, главной задачей является помощь пострадавшим от инцидента.

На первом этапе обследования дома пройдет проверка пригодности для проживания квартир в тех подъездах, которые не пострадали от взрыва. Для второго этапа будет подключена спецорганизация, которая проведет углубленное обследование пострадавшей части дома.

"Проект постановления городской комиссии по чрезвычайным ситуациям об установлении в этом доме зоны ЧС позволит администрации провести все работы за счет бюджета", - пояснил глава города, подчеркнув, что все работы необходимо провести максимально оперативно.

Помимо этого Павел Перевалов поручил управляющим компаниям и городским службам восстановить тепловой контур многоквартирника посредством, в том числе, и создания временных сооружений, которые не позволят зданию терять тепло с приходом похолодания.

Напомним, 20 сентября в квартире, расположенной на втором этаже жилого пятиэтажного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, предположительно, взорвался газ. Разрушены три балкона. Частично повреждены три квартиры. Эвакуировано 85 человек. По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских по факту хлопка газа в многоквартирнике организована проверка. В сети также появилось видео, снятое очевидцем взрыва. Его автор помогает двум жильцам выбраться наружу. По заверениям представителей ООО "Газпром межрегион Север", квартира, в которой произошел хлопок, была отключена от газа еще в 2014 г. за долги. В связи с этим там была установлена заглушка.