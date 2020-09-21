21 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
председатель Законодательного Собрания ЯНАО (2018) | Фото: Накануне.RU

Сергей Ямкин сохранил пост спикера заксобрания Ямала

В Салехарде при участии главы региона Дмитрия Артюхова состоялось заседание президиума политсовета местного отделения "Единой России". На нём среди партийцев распределили места в окружном парламенте, доставшиеся партии, сообщили Накануне.RU в реготделении.

По итогам трёхдневной избирательной кампании 18 из 22-ух депутатских мандатов получили "единороссы".

"Появилось девять новых имен, в их числе – представители социальной сферы, врачи. Есть работники ТЭКа, избранники, получившие поддержку от коренного населения, ряд глав городов и поселений, у которых есть колоссальный управленческий опыт, знание специфики региона. Команда собралась достойная, всех кандидатов поддержали жители округаОбновления и ротация должны быть – без этого работать невозможно", - отметил секретарь регионального отделения партии Алексей Ситников.

В результате голосования спикером нового парламента переизбран Сергей Ямкин.

"Спасибо партии за поддержку и доверие. Основное избрание состоится на организационном заседании 24 сентября. Работа в региональном парламенте не останавливалась, мы нарабатывали планы, изучали проекты законов, и планируем рассмотреть около 40 вопросов. Они будут касаться жизнедеятельности автономного округа, не сомневаюсь, что седьмой созыв продолжит рассматривать социальные вопросы", - подчеркнул Ямкин.

Ямал в Совете Федерации будет представлять Григорий Ледков.

"Хочу поблагодарить ямальцев за поддержку на выборах. Теперь мне доверено представлять Ямал в верхней палате парламента. Безусловно, для меня это большая ответственность. Моя задача – делать жизнь на Севере лучше, заботиться о наших семьях. Конечно, в Арктике есть своя специфика – здесь живут коренные малочисленные народы, хрупкая экосистема, и на фоне развития Арктики один из главных приоритетов – гармонизация всех процессов с вековым укладом жизни", - сказал Ледков.

На должность заместителя секретаря регионального отделения партии избрана Наталия Фиголь. Её кандидатура предложена президиуму генсовета партии на должность руководителя Региональной общественной приёмной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

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Сергей Ямкин сохранил пост спикера заксобрания Ямала

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Теги: Сергей Ямкин, заксобрание Ямала, заседание



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