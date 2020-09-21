21 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
челябинск набережная река миасс (2007) | Фото: Накануне.ru

Владельцы ЧЭМК поучаствуют в реконструкции части набережной Миасса в Челябинске

Готовится проект капитального обновления территории от бывшего бассейна "Электрометаллург" до Ленинградского моста в Челябинске, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинской мэрии.

По задумке, огромный пустырь у бассейна на улице Российской должен стать центром притяжения горожан как новая зона отдыха и развлечений. Часть затрат на благоустройство в рамках социальной ответственности возьмут на себя собственники "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК), который в свое время и возводил плавательный бассейн. Кстати, бассейну решено вернуть историческое наименование – "Электрометаллург".

По заказу ЧЭМК сегодня проводится конкурс среди архитекторов на лучший проект развития этих площадок, креативные мысли готовят специалисты из Челябинска и Екатеринбурга. Предложены, например, идеи большой детской площадки и велопешеходного моста через Миасс, чтобы территория была в пешей доступности для жителей из густонаселенного микрорайона на западном берегу Миасса. В обязательном порядке пройдут встречи с жителями района и консультации.

набережная реки Миасс, Челябинск(2020)|Фото: cheladmin.ru

"Сегодня во дворце спорта ЧЭМК завершен большой ремонт, весь комплекс ориентирован на бесплатные занятия спортом для детей, - говорит генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский. – Серьезное обновление ждёт и водно-спортивный комплекс, который должен обрести своё былое историческое название – "Электрометаллург". Но главное, мы приняли решение капитально обустроить территорию, непосредственно прилегающую к реке Миасс. Работы рассчитаны на пять лет".

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов заявил, что уже встречался с руководителями ЧЭМК и представил им общегородской проект благоустройства этой части набережной Миасса, договорившись на будущее о сотрудничестве.

Накануне.RU сообщало, что на прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с топ-менеджерами еще одного металлургического предприятия, расположенного в городской черте – "Мечела" - и договорился о вложениях предприятия в социальную и спортивную инфраструктуру Металлургического района города.

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Владельцы ЧЭМК поучаствуют в реконструкции части набережной Миасса в Челябинске

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Теги: Алексей Текслер, Павел Ходоровский, Павел Крутолапов, ЧЭМК, Мечел, благоустройство



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