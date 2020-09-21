В России выявлено 6196 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 71 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 616 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, выздоровело 911 973 человека.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 915
Санкт-Петербург - 209
Московская область - 193
Ростовская область - 177
Нижегородская область - 162
Воронежская область - 160
Ставропольский край - 140
Кемеровская область - 130
Ульяновская область - 124
Свердловская область - 123
Самарская область - 112
Саратовская область - 102
Красноярский край - 101
Оренбургская область - 100
Ханты-Мансийский АО - 98
Архангельская область - 97
Волгоградская область - 95
Краснодарский край - 92
Пензенская область - 92
Республика Дагестан - 85
Удмуртская Республика - 81
Республика Крым - 79
Республика Алтай - 78
Республика Коми - 76
Мурманская область - 75
Республика Калмыкия - 73
Алтайский край - 73
Приморский край - 71
Пермский край - 70
Иркутская область - 69
Кировская область - 68
Челябинская область - 68
Республика Бурятия - 67
Республика Саха (Якутия) - 67
Хабаровский край - 66
Карачаево-Черкесская Республика - 65
Тюменская область - 65
Ямало-Ненецкий АО - 65
Томская область - 59
Омская область - 58
Забайкальский край - 58
Новосибирская область - 55
Брянская область - 52
Ленинградская область - 52
Белгородская область - 51
Орловская область - 51
Ярославская область - 50
Астраханская область - 49
Республика Ингушетия - 46
Калужская область - 45
Ивановская область - 43
Вологодская область - 43
Кабардино-Балкарская Республика - 42
Псковская область - 39
Тамбовская область - 38
Республика Тыва - 38
Магаданская область - 38
Костромская область - 37
Рязанская область - 35
Тверская область - 35
Республика Башкортостан - 35
Республика Хакасия - 35
Республика Северная Осетия - 34
Владимирская область - 32
Липецкая область - 32
Тульская область - 32
Калининградская область - 32
Республика Мордовия - 32
Амурская область - 32
Новгородская область - 29
Сахалинская область - 28
Севастополь - 27
Курская область - 26
Курганская область - 26
Республика Адыгея - 25
Чувашская Республика - 25
Республика Татарстан - 24
Камчатский край - 22
Республика Марий Эл - 21
Республика Карелия - 17
Смоленская область - 15
Еврейская АО - 11
Чеченская Республика - 6
Чукотский АО - 1