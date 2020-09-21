21 Сентября 2020
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Общество В России
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 6196 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 71 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 616 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, выздоровело 911 973 человека.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

  Москва - 915

  Санкт-Петербург - 209

  Московская область - 193

  Ростовская область - 177

  Нижегородская область - 162

  Воронежская область - 160

  Ставропольский край - 140

  Кемеровская область - 130

  Ульяновская область - 124

  Свердловская область - 123

  Самарская область - 112

  Саратовская область - 102

  Красноярский край - 101

  Оренбургская область - 100

  Ханты-Мансийский АО - 98

  Архангельская область - 97

  Волгоградская область - 95

  Краснодарский край - 92

  Пензенская область - 92

  Республика Дагестан - 85

  Удмуртская Республика - 81

  Республика Крым - 79

  Республика Алтай - 78

  Республика Коми - 76

  Мурманская область - 75

  Республика Калмыкия - 73

  Алтайский край - 73

  Приморский край - 71

  Пермский край - 70

  Иркутская область - 69

  Кировская область - 68

  Челябинская область - 68

  Республика Бурятия - 67

  Республика Саха (Якутия) - 67

  Хабаровский край - 66

  Карачаево-Черкесская Республика - 65

  Тюменская область - 65

  Ямало-Ненецкий АО - 65

  Томская область - 59

  Омская область - 58

  Забайкальский край - 58

  Новосибирская область - 55

  Брянская область - 52

  Ленинградская область - 52

  Белгородская область - 51

  Орловская область - 51

  Ярославская область - 50

  Астраханская область - 49

  Республика Ингушетия - 46

  Калужская область - 45

  Ивановская область - 43

  Вологодская область - 43

  Кабардино-Балкарская Республика - 42

  Псковская область - 39

  Тамбовская область - 38

  Республика Тыва - 38

  Магаданская область - 38

  Костромская область - 37

  Рязанская область - 35

  Тверская область - 35

  Республика Башкортостан - 35

  Республика Хакасия - 35

  Республика Северная Осетия - 34

  Владимирская область - 32

  Липецкая область - 32

  Тульская область - 32

  Калининградская область - 32

  Республика Мордовия - 32

  Амурская область - 32

  Новгородская область - 29

  Сахалинская область - 28

  Севастополь - 27

  Курская область - 26

  Курганская область - 26

  Республика Адыгея - 25

  Чувашская Республика - 25

  Республика Татарстан - 24

  Камчатский край - 22

  Республика Марий Эл - 21

  Республика Карелия - 17

  Смоленская область - 15

  Еврейская АО - 11

  Чеченская Республика - 6

  Чукотский АО - 1

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В России выявлено 6196 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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