Россияне, испытавшие китайскую вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо

Россияне, испытавшие на себя китайскую вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо. Они приняли участие в третьей фазе клинических испытаний препарата, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию "Петровакс".

"В этом месяце в московских центрах была провакцинирована первая группа добровольцев-участников международного клинического исследования III фазы китайской вакцины-кандидата Ad5-nCoV в России, разработанной CanSino Biologics Inc. ("CanSinoBIO") и Пекинским институтом биотехнологий, Академией военно-медицинских наук", - сообщили в "Петровакс".

По данным исследователей, у добровольцев не выявлено нежелательных явлений.

В компании сообщили, что сейчас получено более 3 тыс. заявок от российских добровольцев на участие в тестировании китайской вакцины.