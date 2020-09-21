Следователи проверяют посадку самолета на трассу Курган-Куртамыш

В Курганской области проводится проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263 УК РФ) из-за посадки легкого самолета "Сигма" на автодорогу Курган – Куртамыш 19 сентября.

Хотя, по предварительной информации, в результате посадки жертв и пострадавших нет, но происшествие поставило под угрозу обеспечение безопасности полетов и автодорожного движения.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, выясняются причины посадки, устанавливаются очевидцы инцидента.