Более 2 тысяч жилых домов Екатеринбурга подключили к отоплению

Главе Екатеринбурга Александру Высокинскому доложили о ходе пусковых работ и подключении потребителей к теплоснабжению. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, по состоянию на 11 часов утра 21 сентября в уральской столице работают 72 теплоисточника. Отопление включено в 405 детских садах, 166 школах, 139 объектах здравоохранения и 47 учреждениях культуры. Как добавили в администрации, подача тепла также осуществлена в 2 тысячи 147 жилых домов.

Напомним, в соответствии с утвержденным главой Екатеринбурга постановлением подача теплоснабжения в городе ведется с 15 сентября.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в уральской столице пройдет в два этапа. Первый продлится с 15 по 22 сентября, а второй - с 23 по 30 сентября.