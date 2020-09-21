21 Сентября 2020
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паводок, разлив рек, половодье, вологодская область, подтопление (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Комсомольске-на-Амуре вода поднялась выше критической отметки

Врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву круглую дату – два месяца на посту главы региона – подпортил паводок.

Вода поднялась в главной водной артерии региона – реке Амур, а также в других водоемах. МЧС сейчас все силы бросает на Комсомольск-на-Амуре – так называемый гребень паводка прошел Хабаровск и теперь смещается дальше по течению Амура.  

"В настоящий момент уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре составляет 575 см, прибавка за сутки 17 см. Отметка опасного явления – 650 см. На месте представители ведомств будут оказывать помощь органам власти в проведении комплекса превентивных мероприятий, проводить работы по мониторингу паводковой обстановки, координации действий сил и средств МЧС России и РСЧС, оказывать помощь населению", - сообщили Накануне.RU в региональном главке МЧС.

Сейчас в крае подтоплены 34 населенных пункта. "В зоне подтопления 31 жилой дом, 2303 земельных, приусадебных и дачных участка, а также 42 участка внутрипоселковых и межпоселковых дорог", - сообщили в МЧС.

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В Комсомольске-на-Амуре вода поднялась выше критической отметки

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Теги: паводок, амур, хабаровский край, комсомольск-на-амуре



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