В Комсомольске-на-Амуре вода поднялась выше критической отметки

Врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву круглую дату – два месяца на посту главы региона – подпортил паводок.

Вода поднялась в главной водной артерии региона – реке Амур, а также в других водоемах. МЧС сейчас все силы бросает на Комсомольск-на-Амуре – так называемый гребень паводка прошел Хабаровск и теперь смещается дальше по течению Амура.

"В настоящий момент уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре составляет 575 см, прибавка за сутки 17 см. Отметка опасного явления – 650 см. На месте представители ведомств будут оказывать помощь органам власти в проведении комплекса превентивных мероприятий, проводить работы по мониторингу паводковой обстановки, координации действий сил и средств МЧС России и РСЧС, оказывать помощь населению", - сообщили Накануне.RU в региональном главке МЧС.

Сейчас в крае подтоплены 34 населенных пункта. "В зоне подтопления 31 жилой дом, 2303 земельных, приусадебных и дачных участка, а также 42 участка внутрипоселковых и межпоселковых дорог", - сообщили в МЧС.