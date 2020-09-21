21 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
челябинск (2013) | Фото: Накануне.ru

Южноуральских урбанистов приглашают за грантами 

"Молодежный ресурсный центр" Челябинской области открыл международную программу по развитию городских инициатив 2020-2021 гг. В программе смогут поучаствовать молодые люди от 18 лет, некоторые участники – выиграть гранты на собственные проекты, сообщили Накануне.RU в организации. 

Занятия для молодых урбанистов в онлайн и офлайн формате проведут российские и немецкие эксперты, лекции будут посвящены разбору социальных и культурных проектов участников, которые те представят. Обучение продлится 10 месяцев, молодых людей ждут лекции и семинары, обмен опытом со специалистами России, Азербайджана, Грузии и Германии.  

Обучение продлится 10 месяцев. Занятия пройдут в онлайн и офлайн-формате. Участников ждут лекции и семинары, а также возможность обменяться опытом со специалистами из России, Азербайджана, Грузии и Германии. Для авторов лучших проектов предусмотрена поездка в летнюю школу в Азербайджане и образовательная поездка в Германию осенью будущего года. Программа осуществляется при поддержке МИД ФРГ.  

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Южноуральских урбанистов приглашают за грантами 

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Теги: Молодежный ресурсный центр Челябинской области,  урбанистика 



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