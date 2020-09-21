21 Сентября 2020
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В России отменили учения по обеспечению устойчивости работы интернета

Минцифры РФ отменило учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России, которые были назначены на 20 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В данный момент идет активная доработка федпроекта "Информационная безопасность" и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях", - объяснили в ведомстве.

В октябре 2019 года стало известно о намерении российских властей ежегодно проводить учения "по обеспечению устойчивости, безопасности и целостности функционирования" российского сегмента сети, а также отработке механизмов восстановления сетей связи при ЧС.

Учения разделены на федеральный и региональный уровни. Решение о проведении тестирования принимает министерство цифрового развития вместе с Минобороны, ФСБ, МЧС и Федеральной службой по техническому экспортному контролю.

1 мая 2019 года Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной сети.

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В России отменили учения по обеспечению устойчивости работы интернета

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Теги: учения, минцифры, устойчивость работы интернета



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